Инвалид из дома престарелых «Доброта» зверски убил соседа по комнате из-за телевизора

Житель города Томари отправится на семь лет в колонию строгого режима за жестокое убийство постояльца дома-интерната для пожилых и инвалидов «Доброта». Об этом сообщает прокуратура Сахалинской области.

Инцидент произошёл 21 апреля 2025 года в учреждении под названием «Доброта», где оба мужчины проживали в одной комнате. Поводом для конфликта стала ссора из-за переключения телевизионных каналов, что мешало одному из них заснуть. В ходе словесной перепалки обвиняемый схватил хозяйственный нож с тумбочки и около пяти раз ударил соседа в грудь и шею. Тот умер на месте от полученных ранений.

Суд признал 58-летнего мужчину виновным по статье 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.