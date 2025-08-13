На видео сняли российский истребитель МиГ-29 с перехватчиком «Архангел»
Обложка © Telegram / Проект«Архангел»
Российский истребитель МиГ-29 получил необычное обновление — теперь он служит платформой для запуска дронов-перехватчиков «Архангел». Видео с уникальным самолётом, превратившимся в своего рода «матку» для беспилотников, опубликовал проект «Архангел».
МиГ-29 с дронами. Видео © Telegram / Проект«Архангел»
Разработчики отмечают, что хотя скорость самолёта превосходит крейсерскую скорость дрона, именно это позволяет доставить беспилотник поближе к цели — например, в Киев или Львов.
«Чтобы не ломать голову над технической частью, мы просто обучили наш расчёт пилотированию истребителя. Так что управлять «Архангелом» ребята будут прямо из кабины самолёта», — добавили разработчики.
