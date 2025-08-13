Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 07:09

На видео сняли российский истребитель МиГ-29 с перехватчиком «Архангел»

Инженеры сделали МиГ-29 платформой для запуска Архангела, его сняли на видео

Обложка © Telegram / Проект«Архангел»

Обложка © Telegram / Проект«Архангел»

Российский истребитель МиГ-29 получил необычное обновление — теперь он служит платформой для запуска дронов-перехватчиков «Архангел». Видео с уникальным самолётом, превратившимся в своего рода «матку» для беспилотников, опубликовал проект «Архангел».

МиГ-29 с дронами. Видео © Telegram / Проект«Архангел»

Разработчики отмечают, что хотя скорость самолёта превосходит крейсерскую скорость дрона, именно это позволяет доставить беспилотник поближе к цели — например, в Киев или Львов.

«Чтобы не ломать голову над технической частью, мы просто обучили наш расчёт пилотированию истребителя. Так что управлять «Архангелом» ребята будут прямо из кабины самолёта», — добавили разработчики.

Калашников представил новую линейку автоматов АК-15К и АК-15СК
Калашников представил новую линейку автоматов АК-15К и АК-15СК

Ранее российские оружейники разработали антидроновые патроны для автомата Калашникова. В таких боеприпасах нет само пули, но зато они специальным образом начинены дробью. Так, бойцам не придётся носить с собой гладкоствольное оружие или ружьё.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Военная техника
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar