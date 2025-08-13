Умер легендарный полковник КГБ Зайцев по прозвищу «Гроза шпионов»

На 78-м году жизни скончался прославленный сотрудник органов госбезопасности, полковник КГБ СССР Владимир Зайцев. Он руководил операциями по задержанию крупных агентов США и проработал в системе госбезопасности свыше двадцати лет.

«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич», — говорится в сообщении.

Будущий полковник родился в 1948 году в Московской области. Почти всю свою жизнь он посвятил службе в системе госбезопасности, пройдя должности от начальника отделения одного из подразделений до заместителя начальника Группы «А». Кроме того, Зайцев был участником знаковых операций по освобождению заложников. Личный вклад в обеспечение безопасности Владимира Николаевича был отмечен орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество», многими медалями.