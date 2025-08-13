19-летний россиянин решил уйти на СВО и сбежать в ВСУ, убив сослуживцев перед предательством

В Кировской области задержали 19-летнего приверженца украинской террористической организации, который хотел заключить контракт на участие в СВО и сбежать в ВСУ. В его планах также было совершать поджоги на Транссибирской магистрали сообщил в ЦОС Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«В Кировской области пресечена деятельность гражданина России, 2006 года рождения, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего выехать в зону проведения СВО с целью перехода на сторону противника», — отчитались в ФСБ.

По заданию куратора он первоначально наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования поставок грузов в зону СВО. Далее ему приказали прибыть в Москву для заключения контракта с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО, чтобы затем перейти на на сторону ВСУ. По данным ФСБ, перед бегством он собирался убить сослуживцев. При попытке выезда в Московский регион он был задержан сотрудниками спецслужбы.

На обвиняемого завели уголовное дело по части З статьи 30, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности терорганизации), статье 275 (государственная измена) УК России. Он арестован, по совокупности преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы