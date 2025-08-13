Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 07:17

Канцлер ФРГ созвал министров на кризисное совещание и продержал до полуночи

Bild: Мерц 12 августа созвал кризисное совещание, продлившееся до глубокой ночи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Вечером 12 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц инициировал экстренное совещание с ключевыми фигурами своей партии — Христианско-демократического союза. Цель встречи — разобраться с недавними просчётами и наметить пути исправления ситуации, сообщает издание Bild.

В числе приглашённых оказались министр образования Карин Прин, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Обсуждения затянулись до полуночи.

Главной темой кризисного совещания стал отказ канцлера от поставок вооружения Израилю — решение, вызвавшее волну критики. Помимо этого, в центре внимания оказалось невыполненное обещание по снижению налоговой нагрузки на электроэнергию, чем немцы были крайне недовольны.

Отдельно обсуждался и хаос вокруг формирования кандидатур в Федеральный конституционный суд. Это подрывает доверие к самой политической системе в Германии. Встреча стала попыткой сплотить команду и найти ответы на острые вопросы, которые сейчас стоят перед ХДС и самим Мерцем.

В Германии рассказали о миллиардных убытках из-за американских пошлин
В Германии рассказали о миллиардных убытках из-за американских пошлин

Дела у партии Мерца идут нехорошо, ведь ранее правая партия «Альтернатива для Германии» вырвалась на первое место по популярности в стране, обставив Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы. Сейчас АдГ обгоняет ХДС/ХСС на два процентных пункта.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar