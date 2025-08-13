Канцлер ФРГ созвал министров на кризисное совещание и продержал до полуночи

Вечером 12 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц инициировал экстренное совещание с ключевыми фигурами своей партии — Христианско-демократического союза. Цель встречи — разобраться с недавними просчётами и наметить пути исправления ситуации, сообщает издание Bild.

В числе приглашённых оказались министр образования Карин Прин, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Обсуждения затянулись до полуночи.

Главной темой кризисного совещания стал отказ канцлера от поставок вооружения Израилю — решение, вызвавшее волну критики. Помимо этого, в центре внимания оказалось невыполненное обещание по снижению налоговой нагрузки на электроэнергию, чем немцы были крайне недовольны.

Отдельно обсуждался и хаос вокруг формирования кандидатур в Федеральный конституционный суд. Это подрывает доверие к самой политической системе в Германии. Встреча стала попыткой сплотить команду и найти ответы на острые вопросы, которые сейчас стоят перед ХДС и самим Мерцем.