Берл Лазар: Неизвестные попытались устроить поджог в синагоге в Обнинске

В Обнинске Калужской области неизвестные попытались устроить поджог в синагоге. Об этом сообщила пресс-служба главного раввина РФ по версии Федерации еврейских общин России Берл Лазара.

«В ночь с 12 на 13 августа 2025-го в городе Обнинске Калужской области неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание синагоги бросили не менее трёх бутылок с зажигательной смесью», — говорится в телеграм-канале раввина.

В результате был повреждён вход в здание. Берл Лазар также напомнил, что 10 июля прошлого года неизвестные уже пытались поджечь эту синагогу. Тогда сгорела внутренняя электроподстанция. Полиция задержала двоих несовершеннолетних.