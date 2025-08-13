Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 августа, 07:14

Берл Лазар: Неизвестные попытались устроить поджог в синагоге в Обнинске

Обложка © РИА «Новости» / Виталий Белоусов

В Обнинске Калужской области неизвестные попытались устроить поджог в синагоге. Об этом сообщила пресс-служба главного раввина РФ по версии Федерации еврейских общин России Берл Лазара.

«В ночь с 12 на 13 августа 2025-го в городе Обнинске Калужской области неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание синагоги бросили не менее трёх бутылок с зажигательной смесью», — говорится в телеграм-канале раввина.

В результате был повреждён вход в здание. Берл Лазар также напомнил, что 10 июля прошлого года неизвестные уже пытались поджечь эту синагогу. Тогда сгорела внутренняя электроподстанция. Полиция задержала двоих несовершеннолетних.

Ранее в Уфе арестовали подростка за сбор данных о ТЭК для Киева и попытку поджога. За каждую «задачу» он получал вознаграждение — от одной до 65 тысяч рублей.

