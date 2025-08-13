Встреча Путина и Трампа
13 августа, 07:21

«Убить как можно больше россиян»: ФСБ показала видео задержания и допроса юного пособника Киева

19-летний россиянин, который по заданию Киева хотел попасть в военную часть в Курской области, намеревался убить как можно больше бойцов ВС РФ и сбежать на Украину. Его планам не суждено было сбыться — ФСБ задержала злоумышленника при выезде из Кировской области в Московский регион. Спецслужба публикует кадры задержания и допроса.

«Мы (с кураторами из Киева) сошлись на том мнении, чтобы я подписал контракт с ВС РФ, попал в военную часть в Курской области для того, чтобы сбежать на Украину. Для этого мне понадобилось бы кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих, чтобы завоевать их доверие, а затем перебежать на Украину», — признался задержанный на допросе.

Напомним, ранее ФСБ задержала в Кировской области 19-летнего агента Киева, который хотел заключить контракт на участие в СВО и сбежать в ВСУ. В его планах также было совершать поджоги на Транссибирской магистрали, чтобы заблокировать грузоперевозки идущие на СВО.

Обложка © ФСБ РФ

Александра Вишнякова
