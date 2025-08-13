На Камчатке произошло новое мощное землетрясение после сдвига полуострова на 2 метра
На Камчатке произошло два землетрясения магнитудой 5,0 и 5,5
Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук
Землетрясение магнитудой 5,0 балла произошло в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
«Землетрясение произошло в 05:31:11 UTC (16:31 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 52.0170° северной широты, 160.6745° восточной долготы на глубине 35,6 километра», — предупреждают ученые.
Ещё одно землетрясение, но более бощное, зафиксировано в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,5 балла, а эпицентр распологгался в точке с координатами 51.9930° северной широты, 160.7923° восточной долготы на глубине 37,7 километра.
Землетрясение началось на Камчатке 30 июля примерно с трёх ночи до 11 утра. Магнитуда — 8,8 балла. После полуостров сдвинулся на два метра. Life.ru рассказывал, какие ещё части света так потрепало и как это отразилось на нашей планете.