13 августа, 07:50

Прокуратура не смогла запросить пожизненный срок для политеховского маньяка, убившего 11 женщин

Гособвинение просит приговорить политеховского маньяка к 25 годам колонии

Виталий Манишин. Обложка © СУ СК Алтайского края

Прокуратура Алтайского края потребовала назначить 25 лет колонии строгого режима предполагаемому «политеховскому маньяку» Виталию Манишину, который обвиняется в убийстве 11 женщин. Из-за истечения сроков давности подсудимому не грозит пожизненное заключение, уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре, государственные обвинители настаивают на максимально строгом наказании. Они просят суд приговорить Манишина к 25 годам лишения свободы, из которых первые 7 лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, первое убийство Манишин совершил ещё в 1989 году, будучи студентом. Его жертвой стала 17-летняя девушка, которую он пытался изнасиловать, а затем задушил и тайно захоронил. Это преступление долгое время оставалось нераскрытым, пока в мае 2023 года подозреваемого не задержали. В ходе расследования выяснилось, что он причастен ещё к 10 убийствам, совершённым в 1999–2000 годах.

Как установили следователи, Манишин знакомился с молодыми девушками в Барнауле, предлагая им помощь в поступлении в вуз, учёбе или трудоустройстве. Под этим предлогом он уговаривал их поехать с ним в Калманский район, где совершал преступления, после чего скрывал тела в лесу. Прокуратура заявила, что его вина по всем эпизодам полностью доказана.

Большинство жертв, за исключением одной женщины, были так или иначе связаны с Алтайским государственным техническим университетом (АлтГТУ). Когда следствие установило связь между убийствами, преступника стали называть «политеховским маньяком». Дело рассматривается в Калманском районном суде Алтайского края. Напомним, что Манишин, работавший замглавы Калманского района, был задержан в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, совершённом в 1989 году в селе Зелёная Дубрава Рубцовского района.

Никита Никонов
