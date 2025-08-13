Супруги выиграли суд у рассадившей их авиакомпании и теперь получат компенсацию
Mash Siberia: Пара отсудила у авиакомпании S7 30 тыс руб за то, что их рассадили
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanakorn.P
Супруги Елена и Роман отсудили у авиакомпании S7 30 тысяч рублей, поскольку им не разрешили сидеть вместе в самолёте. Об этом сообщает Mash Siberia.
Семейство купило билеты на самолёт из Челябинска в Москву, выбрав места рядом — ведь девушка испытывала страх перед полётом и нуждалась в поддержке мужа. Однако по прибытии выяснилось, что воздушное судно заменили, а в новом салон был устроен уже по-другому, из-за чего вместе сесть они не смогли.
Несмотря на их просьбы, полёт пришлось провести всё-таки по отдельности. Елене от этого стало ещё более тревожно. Решив отстоять свои права, супруги обратились в суд. Там признали неправоту авиакомпании и присудили компенсацию в размере 30 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, как путешественник с опытом отсудил у авиакомпании S7 100 тысяч рублей за неудобное кресло в самолёте. Дело в том, что он заранее бронировал желаемое кресло в салоне, однако в аэропорту ему предложили уже другое.