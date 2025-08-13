Супруги выиграли суд у рассадившей их авиакомпании и теперь получат компенсацию

Супруги Елена и Роман отсудили у авиакомпании S7 30 тысяч рублей, поскольку им не разрешили сидеть вместе в самолёте. Об этом сообщает Mash Siberia.

Семейство купило билеты на самолёт из Челябинска в Москву, выбрав места рядом — ведь девушка испытывала страх перед полётом и нуждалась в поддержке мужа. Однако по прибытии выяснилось, что воздушное судно заменили, а в новом салон был устроен уже по-другому, из-за чего вместе сесть они не смогли.

Несмотря на их просьбы, полёт пришлось провести всё-таки по отдельности. Елене от этого стало ещё более тревожно. Решив отстоять свои права, супруги обратились в суд. Там признали неправоту авиакомпании и присудили компенсацию в размере 30 тысяч рублей.