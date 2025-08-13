Встреча Путина и Трампа
13 августа, 08:00

Появились фото синагоги в Обнинске, где неизвестные устроили поджог

SHOT: После поджога синагоги в Обнинске разыскивают двух человек

Появились фотографии синагоги в Обнинске после попытки поджога. Кадры опубликовал SHOT.

Фасад синагоги в Обнинске повреждён после попытки поджога. Фото © SHOT

Фасад синагоги в Обнинске повреждён после попытки поджога. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, правоохранители разыскивают двух человек, которые могут быть причастны к инциденту.

Вход в синагогу в Обнинске повреждён после попытки поджога. Фото © SHOT

Вход в синагогу в Обнинске повреждён после попытки поджога. Фото © SHOT

Напомним, ранее пресс-служба главного раввина России Берл Лазара сообщила о попытке поджога здания синагоги в Обнинске Калужской области. Повреждены вход и фасад. Эту синагогу уже пытались поджечь в июле 2024 года.

Обложка © SHOT

Никита Никонов
