Найдено возможное место захоронения легендарного Ермака

Казаки в ходе экспедиции в Тюменской области обнаружили возможное место захоронения атамана Ермака, возглавившего покорение Сибири. Об этом сообщил атаман Курганского казачьего землячества Сергей Попов. По его словам, в сентябре планируется провести детальное изучение территории с помощью специального оборудования.

В разговоре с ТАСС Попов пояснил, что это была первая масштабная экспедиция, посвящённая поиску мест, связанных с пребыванием Ермака, включая поля сражений и его могилу. Исследователи опирались на материалы из летописи Семёна Ремезова, известного картографа XVII века, составившего первый атлас Сибири. Как отметил атаман, сохранились старинные документы, переданные татарским ханом Ремезову, где указано место захоронения Ермака. Казаки обнаружили три участка, соответствующих этим описаниям, причём данные подтверждаются рассказами местных жителей. Теперь эти территории нуждаются в тщательном изучении археологами, и в сентябре планируется провести обследование с георадаром.

Несмотря на то что река, упомянутая в исторических источниках, давно пересохла, её пойму до сих пор можно опознать. В числе других важных находок экспедиции — место гибели Ермака. Попов отметил, что тюменские исследователи и Ремезов указывали на разные локации, и после проверки версия тюменцев была опровергнута. Описание же Ремезова полностью совпало с обнаруженным местом, где были найдены артефакты, предположительно наконечники боевых топоров. Этот участок известен как Ермакова перекопь.

Кроме того, казаки заявили об обнаружении города, принадлежавшего соратнику хана Кучума, который казнил атамана Ивана Кольцо. В 1581 году казаки штурмовали и захватили этот населённый пункт. На месте были найдены пули и наконечники стрел, свидетельствующие о сражении той эпохи. Также исследователи определили мыс, где, по их мнению, должно находиться кладбище с могилами татарских князей и братское захоронение казаков Ермака. Эти территории также требуют дальнейшего изучения.

В экспедиции, проходившей с 5 по 11 августа, участвовали не только курганские казаки, но и казачий сотник из Петропавловска (Казахстан) Владислав Ржавцев, а также историк и писатель Олег Винокуров. Полученные данные планируется передать Русскому географическому обществу и администрации Тюменской области для дальнейших исследований.

Ермак Тимофеевич — казачий атаман, возглавивший в 1581 году поход против сибирского хана Кучума, что положило начало освоению Сибири. Согласно сибирско-татарским преданиям, Ермак погиб, утонув в реке. Существует несколько легенд о его захоронении. По одной из них, тело атамана выловил рыбак, и татары похоронили его возле деревни Бегишевское. Другая версия указывает на могилу, найденную в Башкирии, недалеко от посёлка Киргиз-Мияки. Третья легенда связывает возможное место захоронения Ермака со Знаменским районом Омской области.