Регион
13 августа, 08:12

WSJ: ВСУ перешли на модель командования родом из СССР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

За три года конфликта командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказалось от децентрализованной системы с широкой инициативой на местах и вернулось к советской модели управления. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Спустя три года ВСУ вновь перешли к более жёсткой, иерархичной системе ведения боевых действий, характерной для советской эпохи», — отмечает издание.

По данным газеты, такой подход вызывает недовольство в армии: военные считают, что он приводит к высоким потерям и подразумевает выполнение жёстких приказов без возможности манёвра.

Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ нанесли значительный удар по месту дислокации подразделения ВСУ батальонного уровня в Сумской области. Наши парни смогли ликвидировать до полусотни украинских военнослужащих.
Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ нанесли значительный удар по месту дислокации подразделения ВСУ батальонного уровня в Сумской области. Наши парни смогли ликвидировать до полусотни украинских военнослужащих.

Марина Фещенко
