WSJ: ВСУ перешли на модель командования родом из СССР

За три года конфликта командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказалось от децентрализованной системы с широкой инициативой на местах и вернулось к советской модели управления. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Спустя три года ВСУ вновь перешли к более жёсткой, иерархичной системе ведения боевых действий, характерной для советской эпохи», — отмечает издание.

По данным газеты, такой подход вызывает недовольство в армии: военные считают, что он приводит к высоким потерям и подразумевает выполнение жёстких приказов без возможности манёвра.