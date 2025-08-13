WSJ: ВСУ перешли на модель командования родом из СССР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
За три года конфликта командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказалось от децентрализованной системы с широкой инициативой на местах и вернулось к советской модели управления. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Спустя три года ВСУ вновь перешли к более жёсткой, иерархичной системе ведения боевых действий, характерной для советской эпохи», — отмечает издание.
По данным газеты, такой подход вызывает недовольство в армии: военные считают, что он приводит к высоким потерям и подразумевает выполнение жёстких приказов без возможности манёвра.
Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ нанесли значительный удар по месту дислокации подразделения ВСУ батальонного уровня в Сумской области. Наши парни смогли ликвидировать до полусотни украинских военнослужащих.