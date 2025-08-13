Встреча Путина и Трампа
Регион
13 августа, 08:50

Задорный пёс исполнил «‎сольную партию» в русском народном танце и покорил зрителей

В Кузбассе собака выбежала на сцену в ходе выступления артистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lis Faino

В День посёлка Ясная Поляна, что в Прокопьевском районе Кемеровской области, праздничное представление приобрело новые краски, когда на сцене внезапно появился игривый пёс. Видео поделился местный паблик.

Собака на сцене. Видео © Телеграм / Прокис

На видео видно, как артисты адаптировались к ситуации, сделав четвероногого «исполнителя» частью своего ансамбля. Собака получила свою минуту славы, став главным украшением народного танца. Зрителям это понравилось, а пёс и вовсе был в восторге. К сожалению, продлилось это недолго, ведь уже скоро собаку попросили позволить сиять и другим артистам, находящимся на сцене.

Умер пёс-пухляш Кругетс, ставший любимчиком всех россиян

Ранее ещё один пёс искупался в лучах славы, но мы не уверены, что он этому рад. Лысый бульдог по кличке Петуния был признан самой уродливой собакой в мире. Теперь его замечательная морда будет красоваться на банках пива, производитель которого был спонсором конкурса.

