Шипят, будто святой водой на них капнули: Захарова оценила реакцию в мире на встречу Путина и Трампа

В мире по-разному отреагировали на новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция разделилась на разумную и ту, которую она охарактеризовала как «шипящую и извивающуюся».

По словам Захаровой, первая группа — это здоровые силы, причём она подчеркнула, что речь идёт именно о здоровой реакции, без оценки её как хорошей или плохой. Эти люди, как пояснила представитель МИД, надеются на удачу и прорывные решения, которые могут возникнуть в результате переговоров.

«Вторая группа — это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Вместо поддержки и пожеланий успеха они стремятся к прямо противоположному — отвергают любые шаги, способные привести к урегулированию ситуации. По словам Захаровой, такие люди ищут любые предлоги и лазейки, чтобы под ложным предлогом защиты мнимых ценностей увести обсуждение в совершенно другое русло.

Официальный представитель МИД России также выделила среди критиков две условные подгруппы. Первая, как она пояснила, категорически настаивает на том, что обсуждать можно лишь определённые темы, полностью игнорируя суть предстоящих переговоров. Вторая же подгруппа, по её словам, ведёт себя крайне навязчиво — её представители требуют участия в процессе любым способом, угрожая буквально ворваться в переговоры, даже если их туда не приглашали.