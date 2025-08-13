Встреча Путина и Трампа
13 августа, 09:21

Легендарная группа Gipsy Kings едет в Россию

Основатель Gipsy Kings Рейес: Публика в РФ дарит энергию, важную для фламенко

Обложка © Wikipedia / Александр Вепрёв

Легендарная группа Gipsy Kings, известная своими хитами в стиле румба-фламенко, выступит на фестивале «Jazzовые сезоны» в музее-заповеднике «Архангельское». Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал один из основателей коллектива Андре Рейес.

«Двадцать третьего августа мы вновь приедем в Россию! Нам очень нравится выступать для российской публики — здесь мы заряжаемся от зрителей невероятной энергетикой. А энергия для фламенко — это самое главное», — поделился музыкант. По его словам, особенно приятно видеть на концертах целые семьи, ведь Gipsy Kings — это семейный проект, в котором вместе с ним играют сын и племянники.

Как уточнили в пресс-службе фестиваля, коллектив завершит первый день «Jazzовых сезонов» 23 августа. Группа, продавшая более 60 миллионов альбомов по всему миру, не только сохраняет традиции цыганского фламенко, но и обогащает его современными элементами.

«Самая сумасшедшая толпа»: Рэпер Akon порадовал российских фанатов фантастической новостью

Ранее стало известно, что голливудская звезда Дженнифер Лопес отменила гастроли в Москве, хотя ранее её концерт был согласован с российскими промоутерами. По информации источников, причина такого решения связана с опасениями исполнительницы столкнуться с критикой западного сообщества. За этот концертный тур Лопес должна была получить более $1 млн.

Александра Мышляева
