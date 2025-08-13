Битва за правду: В Калининградской области открылся медиафорум «Шум»

В Калининградской области открылся четвёртый Всероссийский молодёжный образовательный форум «Шум», организованный Росмолодёжью. Первый заезд «ШУМ.Медиацентр» собрал 300 участников от 18 до 35 лет, а всего в четырёх сменах примут участие более 1 200 молодых медиаспециалистов. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, которое на церемонии открытия зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, её истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире», — подчеркнул глава государства.

Форум направлен на поддержку молодых журналистов, PR-специалистов, блогеров и контент-мейкеров. Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров заявил, что новое поколение всё активнее влияет на информационное поле, понимая важность честного освещения событий.

По его словам, в этом году форум объединит 1 200 участников из 85 регионов России и 17 стран, включая Белоруссию, Абхазию, Индию и Сербию. Программа включает лекции экспертов, практические занятия и запуск медиапроектов, которые получат поддержку.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что форум помогает формировать профессиональное сообщество и даёт доступ к лучшим образовательным практикам.

Экспертами выступят представители ведущих медиахолдингов, включая «Паблистеры», «Российскую газету» и «АиФ». Министр молодёжной политики региона Анна Мусевич добавила, что «Шум» предлагает не только теорию, но и реальную практику, помогая участникам развивать навыки.

Кроме того, молодые медийщики смогут подать заявки на гранты Росмолодёжи до 1,5 млн рублей. Всего на форум поступило 8 000 заявок из 100 стран, а онлайн-программа охватит ещё 3 000 человек. В 2025 году «Шум» пройдёт в четырёх сменах, включая направления для подростков, профессионалов и выпускников прошлых лет.