В России всё чаще стала встречаться «болезнь молодых»

Рассеянный склероз (РС) – серьёзное аутоиммунное расстройство, которое агрессивно воздействует на нервные клетки. В России за последние пять лет количество случаев госпитализации с этим диагнозом увеличилось на 38,2%, сообщает «Газета.ru».

Согласно информации, предоставленной Всероссийским союзом пациентов, в РФ зарегистрировано более 85 тысяч человек с диагностированным РС, причём ежегодный прирост составляет 7,7%.

«Актуальность проблемы трудно переоценить. Рассеянный склероз всё ещё остаётся одной из ведущих причин необратимой инвалидизации в молодом возрасте. Есть лишь обнадёживающее предположение, что отчасти рост связан с улучшением диагностики в ряде регионов и увеличением продолжительности жизни пациентов», – подчеркнула Наталья Тотолян, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Профессор отмечает, что рассеянный склероз чаще всего проявляется в молодом возрасте, в среднем в 29-30 лет. Однако первые признаки могут возникнуть как в детстве (до 10% случаев), так и в пожилом возрасте. Тем не менее с этим недугом можно бороться.

В 2023 году в России впервые были зарегистрированы оригинальные отечественные лекарственные средства для лечения РС – Дивозилимаб («Ивлизи») и Сампэгинтерферон бета-1а («Тенексиа»). Создание и одобрение этих препаратов стало значимым событием для многих пациентов, нуждающихся в современной терапии.

В 2024 году оба лекарства были включены в списки ЖНВЛП и ВЗН, что обеспечивает пациентам возможность получать их безвозмездно. По данным разработчика и производителя препаратов, в этом году свыше 4 тысяч российских пациентов смогут воспользоваться инновационной терапией на бесплатной основе.