Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

Компания Navio сообщила о впечатляющем достижении — их беспилотный грузовик самостоятельно преодолел маршрут от Санкт-Петербурга до Казани, проехав 1600 километров всего за 24 часа. В кабине находились лишь инженеры, контролировавшие работу системы.

«Автономный грузовик первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа», — рассказали РИА «Новости» в организации.

Путь пролегал по скоростным магистралям: М-11 «Нева», ЦКАД (А-113) и М-12 «Восток». Используя технологии компьютерного зрения, автономный тягач выявлял препятствия на дороге, фиксировал соседние автомобили и точно определял количество полос в каждом направлении.

Для сравнения, традиционный рейс с водителем занимает примерно 58 часов из-за необходимости соблюдать нормы труда и отдыха. Автономный транспорт показал, что может почти в 2,5 раза ускорить доставку грузов на подобные дистанции.