Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 10:00

Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Lech Design

Компания Navio сообщила о впечатляющем достижении — их беспилотный грузовик самостоятельно преодолел маршрут от Санкт-Петербурга до Казани, проехав 1600 километров всего за 24 часа. В кабине находились лишь инженеры, контролировавшие работу системы.

«Автономный грузовик первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа»,рассказали РИА «Новости» в организации.

Путь пролегал по скоростным магистралям: М-11 «Нева», ЦКАД (А-113) и М-12 «Восток». Используя технологии компьютерного зрения, автономный тягач выявлял препятствия на дороге, фиксировал соседние автомобили и точно определял количество полос в каждом направлении.

Для сравнения, традиционный рейс с водителем занимает примерно 58 часов из-за необходимости соблюдать нормы труда и отдыха. Автономный транспорт показал, что может почти в 2,5 раза ускорить доставку грузов на подобные дистанции.

В Новосибирске водитель самосвала дважды влетел в толпу, пытаясь вмять людей в стену

Ранее Life.ru рассказывал, что в России прошли испытания первого беспилотного танка Т-72, получившего название «Штурм». Модификация предназначена для ведения боевых действий там, где присутствует риск для личного состава.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Татарстан, Республика
  • Санкт-Петербург
