В Госдуме помогли бойцу из Свердловской области получить задержанные выплаты

Военнослужащий из Заречного (Свердловская область) с начала года не получал часть положенных выплат. О проблеме сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. По словам парламентария, супруга бойца обратилась к нему с жалобой на резкое сокращение выплат, несмотря на то, что её муж постоянно находится на передовой. Обращения к командиру части не дали результата.

«Супруга пишет, что её мужу стали платить заметно меньше. Притом, что он безвылазно на переднем крае. Обращения к командиру части ни к чему не привели», — говорится в телеграм-канале Иванова.

Проверка, инициированная через Генпрокуратуру, показала, что причиной недоплаты стала ошибка командования воинской части. Военнослужащему не начисляли суточные, ежемесячную социальную выплату и надбавку в размере двух окладов. Депутат уточнил, что в ближайшее время все задолженности будут погашены.