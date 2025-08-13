Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 09:59

В Госдуме помогли бойцу из Свердловской области получить задержанные выплаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Военнослужащий из Заречного (Свердловская область) с начала года не получал часть положенных выплат. О проблеме сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. По словам парламентария, супруга бойца обратилась к нему с жалобой на резкое сокращение выплат, несмотря на то, что её муж постоянно находится на передовой. Обращения к командиру части не дали результата.

«Супруга пишет, что её мужу стали платить заметно меньше. Притом, что он безвылазно на переднем крае. Обращения к командиру части ни к чему не привели»,говорится в телеграм-канале Иванова.

Проверка, инициированная через Генпрокуратуру, показала, что причиной недоплаты стала ошибка командования воинской части. Военнослужащему не начисляли суточные, ежемесячную социальную выплату и надбавку в размере двух окладов. Депутат уточнил, что в ближайшее время все задолженности будут погашены.

Ранее Life.ru сообщал, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу двух жителей Пскова, обвиняемых в мошенничестве. По данным следствия, злоумышленники вводили мужчин в заблуждение, предлагая им заключить контракты на якобы «льготных» условиях. Они уверяли потенциальных жертв, что те не будут отправлены в зону боевых действий.

BannerImage
Александра Мышляева
