Курск и колумбийский Ибаге заключили соглашение о побратимстве, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в рядах ВСУ воюют не менее 500 граждан Колумбии, включая уроженцев Ибаге, причастных к вторжению в Курскую область.

Переговоры о партнёрстве начались в июне, а к концу прошлой недели Ибаге дал согласие. Сегодня городской совет Курска утвердил договор. Сотрудничество планируется в сферах сельского хозяйства, инвестиций, IT, образования, науки, культуры и туризма.

Ибаге стал первым городом, согласившимся на такое предложение, хотя депутаты Курска направили обращения в десятки стран. При этом Колумбия имеет неоднозначную репутацию на фоне СВО: российские военные уничтожили около 259 колумбийских наёмников, в том числе выходцев из Ибаге, а в июле были ликвидированы ещё десять.