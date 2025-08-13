Колумбийский Ибаге стал городом-побратимом Курска
Обложка © Владимир Гердо/ТАСС
Курск и колумбийский Ибаге заключили соглашение о побратимстве, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в рядах ВСУ воюют не менее 500 граждан Колумбии, включая уроженцев Ибаге, причастных к вторжению в Курскую область.
Переговоры о партнёрстве начались в июне, а к концу прошлой недели Ибаге дал согласие. Сегодня городской совет Курска утвердил договор. Сотрудничество планируется в сферах сельского хозяйства, инвестиций, IT, образования, науки, культуры и туризма.
Ибаге стал первым городом, согласившимся на такое предложение, хотя депутаты Курска направили обращения в десятки стран. При этом Колумбия имеет неоднозначную репутацию на фоне СВО: российские военные уничтожили около 259 колумбийских наёмников, в том числе выходцев из Ибаге, а в июле были ликвидированы ещё десять.
Ибаге — город в центральной части Колумбии, административный центр департамента Толима. Расположен в Андах на высоте около 1285 метров над уровнем моря, в 130 км к западу от столицы страны Боготы. Население — порядка 500 тыс. человек. Город считается важным культурным центром страны и известен как «музыкальная столица Колумбии» благодаря ежегодным фестивалям и развитой системе музыкального образования. Экономика базируется на сельском хозяйстве (в том числе выращивании кофе, риса, хлопка), пищевой промышленности, торговле и туризме.