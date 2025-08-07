В Колумбии, граждане которой воюют в рядах ВСУ, хотят запретить наёмничество

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал ускорить принятие закона о запрете наёмничества в стране после инцидента со сбитым в Судане самолётом с колумбийцами на борту.

«Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наёмничества», — заявил Петро в своем аккаунте в соцсети.