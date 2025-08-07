Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

7 августа, 15:13

В Колумбии, граждане которой воюют в рядах ВСУ, хотят запретить наёмничество

Президент Колумбии потребовал ускорить принятие закона о запрете наёмничества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DigitalWanderer

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал ускорить принятие закона о запрете наёмничества в стране после инцидента со сбитым в Судане самолётом с колумбийцами на борту.

«Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наёмничества», — заявил Петро в своем аккаунте в соцсети.

Глава государства также поручил послу Колумбии в Египте уточнить число погибших граждан и возможность репатриации их тел. Отметим, что вооружённые силы Судана нанесли авиаудар по аэродрому города Ньяла, который находится под контролем повстанцев «Сил быстрого реагирования» (RSF). В результате был уничтожен самолет с колумбийскими наёмниками на борту.

В России заочно осудили на 14 лет колумбийского наёмника ВСУ
Также колумбийские наёмники замечены и на Украине. В частности, они пытаются закрыть брешь в ВСУ в Сумской области. Наёмники выполняют не только роль «помощников» для решения локальных проблем, но и задействуются в более масштабных и стратегически важных операциях.

