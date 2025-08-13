Умер экс-посол в Италии и Британии, проработавший в МИД 40 лет
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о смерти отставного чрезвычайного и полномочного посла России в Италии и Великобритании Анатолия Адамишина в возрасте 90 лет. Её слова передаёт РИА «Новости».
«С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения. В ближайшее время будет опубликован официальный некролог», — сказано в сообщении.
Анатолий Адамишин родился в 1934 году. Он занимал посты замминистра иностранных дел СССР в последние годы существования Союза (1986-1990), посла России в Великобритании в период 1994-1997 годов, а также министра по сотрудничеству с СНГ (1997-1998). В общей сложности дипломат проработал 40 лет в структуре МИД.
