Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:08

Умер экс-посол в Италии и Британии, проработавший в МИД 40 лет

Захарова сообщила о смерти экс-посла в Италии и Великобритании Адамишина

Обложка © ТАСС / Эдуард Песов

Обложка © ТАСС / Эдуард Песов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о смерти отставного чрезвычайного и полномочного посла России в Италии и Великобритании Анатолия Адамишина в возрасте 90 лет. Её слова передаёт РИА «Новости».

«С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения. В ближайшее время будет опубликован официальный некролог», сказано в сообщении.

Анатолий Адамишин родился в 1934 году. Он занимал посты замминистра иностранных дел СССР в последние годы существования Союза (1986-1990), посла России в Великобритании в период 1994-1997 годов, а также министра по сотрудничеству с СНГ (1997-1998). В общей сложности дипломат проработал 40 лет в структуре МИД.

Шанс выжить 5%: Мужчина умер на 10 минут и рассказал, что с ним происходило
Шанс выжить 5%: Мужчина умер на 10 минут и рассказал, что с ним происходило

Ранее Life.ru рассказывал о смерти полковника КГБ Владимира Зайцева по прозвищу «Гроза шпионов». Он руководил операциями по задержанию самых «мастеровитых» агентов из США и проработал в системе госбезопасности свыше двадцати лет.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar