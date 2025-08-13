Синоптики объявили окончание купального сезона в Москве

Купальный сезон в столичном регионе официально завершится в ближайшие выходные — 16 и 17 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

«Его финал можно отметить в предстоящие выходные, когда дневная температура воздуха будет подниматься до +23...+25°, что позволит согреться после непродолжительного купания в остывшей воде», — написал Леус.

По словам метеоролога, вода в водоёмах уже остыла ниже комфортных для большинства 18-20 градусов. Ночные температуры опускаются до +8-12°C, а дневной прогрев до +20°C длится недостаточно долго для нагрева воды. Леус подчеркнул, что закалённые люди могут купаться и в более холодной воде, но для основной массы отдыхающих сезон заканчивается.