Суд постановил взыскать 50 млрд руб. с владельца и фрахтователя Волгонефти-212

Арбитражный суд Краснодарского края в среду полностью удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. Суд постановил взыскать с ООО «Каматрансойл» (владельца танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года) и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователя судна) солидарную сумму в размере 49,46 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья заявил, что иск удовлетворён в полном объёме, и обязал ответчиков выплатить указанную сумму. Заседание прошло без их участия.

Были рассмотрены письменные ходатайства ответчиков, в которых они просили передать дело в Арбитражный суд Пермского края (по месту их регистрации), создать фонд ограничения ответственности, а также объединить все дела с их участием в одно производство. Суд отклонил все эти просьбы.

Инцидент произошёл 15 декабря, когда в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате аварии произошёл разлив топлива. По информации Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. В связи с происшествием в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе был введён региональный режим ЧС, а также действовал федеральный режим чрезвычайной ситуации.