Эстонский банкир потерял доступ к ETH на $1 млрд, купленным в 2015 году
Эстонский банкир Лохмус потерял доступ к Ethereum, который подорожал до $1 млрд
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Эстонский банкир потерял доступ к своему криптовалютному кошельку с Ethereum (ETH), который он приобрёл в 2015 году за $75 тыс. Сейчас стоимость альткоинов превышает $1 млрд, но сделать с ними ничего нельзя, потому сооснователь LHV Bank Рейн Лохмус не помнит данных, пишет Arkham Intelligence.
Лохмус купил Ethereum во время ICO в 2015 году по цене $0,30 за монету. В 2023 году он признался, что не сохранил приватный ключ от кошелька и не может восстановить к нему доступ. Тогда Лохмус даже был готов поделиться частью своих средств с тем, кто поможет ему вернуть доступ к монетам.
Принцип работы криптовалютного кошелька предполагает наличие двух типов ключей: публичного (адрес, видимый всем) и приватного (используется для подписания транзакций). Утеря приватного ключа означает потерю доступа к кошельку, а его передача третьим лицам даёт им полный контроль над средствами.
Кошелек, содержащий 250 000 ETH, остаётся неактивным с момента ICO, без каких-либо исходящих транзакций. Сегодня, при цене Ethereum более $4600, стоимость активов Лохмуса превышает $1,15 млрд. Банкир не предпринял значительных усилий для поиска потерянных ключей, посчитав это неэффективным использованием времени.
«Да, и я не могу решить это в одиночку; если кто-то думает, что сможет, я приму все предложения... Но я отношусь к этому спокойно. Мне не нравятся вещи, которые приводят к нулю или единице. Вы можете потратить на это десять лет, и это может закончиться нулём; это может закончиться тем, что вы решите проблему, но я предпочитаю делать то, в чём прогресс виден ежедневно», — заявил Лохмус.
Ранее стало известно, что 14 июля биткоин достиг нового исторического максимума, взлетев выше 120 тысяч долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составила впечатляющие 2,405.95 миллиарда долларов (или 187,999.11 миллиарда рублей). Несмотря на этот взлёт, экономические эксперты предостерегают от инвестиций в биткоин, указывая на высокие риски.