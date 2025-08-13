Эстонский банкир потерял доступ к ETH на $1 млрд, купленным в 2015 году

Эстонский банкир потерял доступ к своему криптовалютному кошельку с Ethereum (ETH), который он приобрёл в 2015 году за $75 тыс. Сейчас стоимость альткоинов превышает $1 млрд, но сделать с ними ничего нельзя, потому сооснователь LHV Bank Рейн Лохмус не помнит данных, пишет Arkham Intelligence.

Лохмус купил Ethereum во время ICO в 2015 году по цене $0,30 за монету. В 2023 году он признался, что не сохранил приватный ключ от кошелька и не может восстановить к нему доступ. Тогда Лохмус даже был готов поделиться частью своих средств с тем, кто поможет ему вернуть доступ к монетам.

Принцип работы криптовалютного кошелька предполагает наличие двух типов ключей: публичного (адрес, видимый всем) и приватного (используется для подписания транзакций). Утеря приватного ключа означает потерю доступа к кошельку, а его передача третьим лицам даёт им полный контроль над средствами.

Кошелек, содержащий 250 000 ETH, остаётся неактивным с момента ICO, без каких-либо исходящих транзакций. Сегодня, при цене Ethereum более $4600, стоимость активов Лохмуса превышает $1,15 млрд. Банкир не предпринял значительных усилий для поиска потерянных ключей, посчитав это неэффективным использованием времени.

«Да, и я не могу решить это в одиночку; если кто-то думает, что сможет, я приму все предложения... Но я отношусь к этому спокойно. Мне не нравятся вещи, которые приводят к нулю или единице. Вы можете потратить на это десять лет, и это может закончиться нулём; это может закончиться тем, что вы решите проблему, но я предпочитаю делать то, в чём прогресс виден ежедневно», — заявил Лохмус.