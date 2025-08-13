Появились тревожные вести о состоянии Бориса Щербакова после перелома и операции

Народный артист России Борис Щербаков перенёс операцию по замене тазобедренного сустава после двух неудачных падений в течение 2,5 недели. Об этом узнал Телеграм-канал Mash .

Сначала 75-летний актёр упал на даче 24 июля, получив ушиб бедра. Звезду российского кино и театра госпитализировали, но через два дня выписали, порекомендовав передвигаться на костылях. Однако боли не утихали, а 11 августа Борис Васильевич вновь упал на балконе, повредив то же бедро.