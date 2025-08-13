Появились тревожные вести о состоянии Бориса Щербакова после перелома и операции
Актёру Борису Щербакову установили эндопротез после перелома шейки бедра
Народный артист России Борис Щербаков перенёс операцию по замене тазобедренного сустава после двух неудачных падений в течение 2,5 недели. Об этом узнал Телеграм-канал Mash.
Сначала 75-летний актёр упал на даче 24 июля, получив ушиб бедра. Звезду российского кино и театра госпитализировали, но через два дня выписали, порекомендовав передвигаться на костылях. Однако боли не утихали, а 11 августа Борис Васильевич вновь упал на балконе, повредив то же бедро.
Медики диагностировали перелом шейки бедренной кости со смещением. Артисту провели операцию по установке эндопротеза. Но теперь всенародному любимцу предстоит длительный период восстановления.