13 августа, 11:10

В мессенджере MAX появились официальные каналы Собянина и портала mos.ru

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Официальный канал Мэра Москвы Сергея Собянина теперь доступен в мессенджере MAX. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе приложения.

Кроме того, в MAX появился канал официального портала города, где публикуются актуальные новости.

«В официальных городских каналах удобно следить за новостями Москвы, изучать эксклюзивные фотографии новых городских объектов, знакомиться с планами развития отраслей экономики, а ещё ловить анонсы самых интересных городских событий», сказано в сообщении.

GigaChat поможет пользователям российского мессенджера спастись от мошенников

Ранее в Госдуме рассказали, что уже в скором времени в российском мессенджере MAX появится сервис «Госуслуги». Все необходимые разрешения от ведомств были получены ещё два месяца назад, во время закрытого тестирования обновления.

Владимир Озеров
