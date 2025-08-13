В мессенджере MAX появились официальные каналы Собянина и портала mos.ru

Официальный канал Мэра Москвы Сергея Собянина теперь доступен в мессенджере MAX. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе приложения.

Кроме того, в MAX появился канал официального портала города, где публикуются актуальные новости.

«В официальных городских каналах удобно следить за новостями Москвы, изучать эксклюзивные фотографии новых городских объектов, знакомиться с планами развития отраслей экономики, а ещё ловить анонсы самых интересных городских событий», — сказано в сообщении.