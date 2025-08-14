Российские туристы прокатились в метро Австрии за ₽30 тысяч из-за одного вопроса контролёру

Во время поездки по Австрии пара из Санкт-Петербурга была вынуждена оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за безбилетный проезд на метро. Ксении, Максиму и их родственнице досталось после обращения к контролёру, сообщает Telegram-канал SHOT.

Россияне в Австрии прокатились на метро за 30 тысяч рублей. Фото © SHOT

Всё из-за того, что россияне не заметили автоматы по продаже билетов на улице и спустились в метрополитен. Они решили купить билеты и подошли к контролёру с вопросом, как это сделать. Тот на немецком языке заявил, что находиться под землёй без проездного — запрещено. Объяснения жителей Северной столицы, что в России покупка происходит иначе и они ещё даже не прокатились на транспорте, — не сработали.

Не помогли и просьбы посмотреть записи с камер наблюдения. Контролёр объяснил, что такая проверка тоже платная и будет стоить 4 тысячи евро. Связаться с полицией не удалось из-за проблем со связью. В итоге туристам пришлось заплатить штраф, общая сумма которого составила около 30 тысяч рублей.