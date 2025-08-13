Встреча Путина и Трампа
13 августа, 11:22

В Петербурге врачи спасли от верной смерти 49-летнего мужчину с недугом сердца

Операция. Обложка © freepik

Классическая операция по замене митрального клапана обычно предполагает вскрытие грудной клетки, однако в случае 49-летнего Александра Шиповалова она была проведена минимально инвазивно. Петербуржец на здоровье никогда не жаловался, больничный брал всего раз в жизни, но когда сердце стало биться слишком часто, а пульс резко взлетел, мужчина пошёл на осмотр. Оттуда его увезли в Госпиталь для ветеранов войн.

В Госпитале для ветеранов войн проводят операции на сердце. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Врачи поставили диагноз — нарушение циркуляции крови из-за недостаточности митрального клапана — и после необходимых обследований провели операцию по его замене. Подобных малоинвазивных операций на сердце и артериях они проводят около двух тысяч в год. Процедуры осуществляются через точечные проколы, что снижает риск осложнений и способствует более быстрому восстановлению пациентов.

«В течение первых суток послеоперационных пациент начинает активизироваться, сначала ограничено, но на вторые-третьи сутки уже спокойно передвигается по отделению», — рассказала врач-кардиолог кардиохирургического отделения Госпиталя для ветеранов войн Юлия Чепик.

Специалисты подчёркивают важность ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку осложнениями могут стать инсульты, инфаркты и сердечная недостаточность. Заведующий кардиохирургическим отделением Магомед Аскеров в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» отметил, что болезни системы кровообращения молодеют и начинают проявляться уже в возрасте 40-45 лет. Часто их выдают одышка и перебои в работе сердца.

Ранее в Детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга с помощью уникальной методики спасли недоношенного малыша. Один из самых маленьких пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии родился с весом всего 590 граммов. Неонатологи для наблюдения за важнейшими показателями организма поместили грудничка в специальный инкубатор.

