Западные государства стремятся завладеть российскими природными богатствами. Об этом заявил экс-депутат Европарламента от Латвии, Андрей Мамыкин. По его словам, основные провокации следует ожидать в западных регионах России, а также на территории Белоруссии.

«Я абсолютно уверен, что мы станем свидетелями военной провокации в Псковской области, в Смоленской области, в Витебской области Республики Беларусь. Аналогичной той, что была устроена ВСУ в Курской области», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

Мамыкин настоятельно рекомендует России подготовиться к подобному развитию событий. Особое внимание, по его мнению, следует уделить странам Прибалтики, учитывая, что Латвия находится всего в 60 километрах от Пскова. Эксперт напомнил, что Латвия ещё в 2022 году проводила военные манёвры с использованием HIMARS на дальности 100 километров. Аналогичная угроза исходит и от Эстонии, которая также потенциально может нанести удар по российским регионам, включая Ленинградскую область.