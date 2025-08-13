Глава ФНС доложил Путину о пяти самых доходных для российского бюджета отраслях

Егоров отчитался о налоговых поступлениях в российскую казну за 2025 год. В частности он рассказал, что основной рост федерального бюджета обеспечивают ненефтегазовые доходы: прибыль в 2,7 триллиона рублей. При этом активно развиваются обрабатывающая отрасль, финансы, сфера строительства, торговля и IT-сектор.