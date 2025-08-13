Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 11:26

Глава ФНС доложил Путину о пяти самых доходных для российского бюджета отраслях

Путин заслушал доклад главы ФНС Егорова о поступлениях в бюджет за 2025 год

Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова. Глава государства заслушал его доклад, сообщает пресс-служба администрации президента.

Владимир Путин заслушал доклад главы ФНС. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Егоров отчитался о налоговых поступлениях в российскую казну за 2025 год. В частности он рассказал, что основной рост федерального бюджета обеспечивают ненефтегазовые доходы: прибыль в 2,7 триллиона рублей. При этом активно развиваются обрабатывающая отрасль, финансы, сфера строительства, торговля и IT-сектор.

Накануне Владимир Путин обратился к участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Шум», проводящегося в Калининградской области. Президент особо отметил, что именно на плечи сотрудников СМИ ложится ответственность за объективное освещение жизни нашей страны и происходящих в ней событий, поэтому от профессионализма журналистов зависит очень многое.

Сопровождающим Путина журналистам выдали визы США для поездки с ним на Аляску
Юрий Лысенко
