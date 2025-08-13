Беглого украинца-убийцу из ИВС поймали спустя два дня на берегу моря в Геленджике

В Краснодарском крае задержаны все преступники, сбежавшие из центра временного содержания иностранцев. Шестого злоумышленника, осуждённого за убийство украинца Вячеслава Жмурко, нашли в сарае в посёлке Прасковеевка в Геленджике, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан. Мужчина прятался в хозпостройке в посёлке Прасковеевка», — отчитались в полицейском главке.

Теперь украинца привлекут к административной ответственности за неповиновение требованиям сотрудников полиции.