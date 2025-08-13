ВСУ и западные спецслужбы действительно могут готовить провокацию с целью сорвать возможные договорённости между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Аляске. Такими опасениями поделился в беседе с Life.ru депутат Государственной Думы Олег Матвейчев.

По его словам, задача врагов России заключается в том, чтобы сорвать любые потенциальные договоренности Путина и Трампа. Для этого Россию будут выставлять в плохом виде, не сомневается собеседник Life.ru.

Помните историю с Бучей? Она была сделана англичанами и их агентами на Украине, чтобы сорвать стамбульские переговоры. Сейчас может быть то же самое — якобы русские выпустили ракету и попали в детский дом. Уже есть информация, что в один из домов ребёнка заселились украинские спецслужбы Олег Матвейчев

Парламентарий предположил, что после этого западные СМИ начнут кампанию о мифических «зверствах русских», что должно будет осложнить любые контакты двух президентов.