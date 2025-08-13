Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 11:33

Место действия — детдом: В Госдуме рассказали, где ВСУ готовят провокацию на фоне встречи Путина и Трампа

Депутат Матвейчев: Украинские спецслужбы заселились в Дом ребёнка для провокации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Celiafoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Celiafoto

ВСУ и западные спецслужбы действительно могут готовить провокацию с целью сорвать возможные договорённости между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Аляске. Такими опасениями поделился в беседе с Life.ru депутат Государственной Думы Олег Матвейчев.

По его словам, задача врагов России заключается в том, чтобы сорвать любые потенциальные договоренности Путина и Трампа. Для этого Россию будут выставлять в плохом виде, не сомневается собеседник Life.ru.

quote

Помните историю с Бучей? Она была сделана англичанами и их агентами на Украине, чтобы сорвать стамбульские переговоры. Сейчас может быть то же самое — якобы русские выпустили ракету и попали в детский дом. Уже есть информация, что в один из домов ребёнка заселились украинские спецслужбы

Олег Матвейчев

Парламентарий предположил, что после этого западные СМИ начнут кампанию о мифических «зверствах русских», что должно будет осложнить любые контакты двух президентов.

Карма, американские горки и число гармонии: Что предсказывают Путину и Трампу астролог, нумеролог и УВБ-76
Карма, американские горки и число гармонии: Что предсказывают Путину и Трампу астролог, нумеролог и УВБ-76

О том, что власти Киева планируют провокации, чтобы сорвать российско-американские переговоры, ранее сообщило Министерство обороны. Российская сторона полагает, что ответственность за этот удар будет возложена на ВС РФ с целью формирования негативного медийного фона. Также не исключаются подобные провокации в других населённых пунктах, находящихся под контролем киевских властей.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Олег Матвейчев
  • Комментарии Лайфу
  • Встреча Путина и Трампа
  • Украина
  • ВСУ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar