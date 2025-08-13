Малюк* рассказал, как тайным агентам СБУ делают пластику «топовые хирурги»
Служба безопасности Украины взяла на вооружение нестандартный метод защиты своих тайных сотрудников — они меняют облик с помощью пластических хирургов. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк* в интервью телеканалу «Мы-Украина».
По словам Малюка*, преображением их агентов занимаются лучшие специалисты со всего мира. После пластической операции сотрудникам делают новые документы, заново выдумывая всю биографию. Это позволяет спецагентам начать работу с чистого листа, становясь практически неузнаваемыми.
Такой подход становится необходимым, когда противник внимательно следит за действиями украинских разведчиков и пытается их выследить. В этих условиях обычные меры маскировки уже неэффективны, и только радикальные перемены во внешности способны обеспечить скрытность.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение численности сотрудников СБУ на 10 тысяч человек. Так, в условиях военного положения их будет 41 тысяча. Кроме того, им разрешили применять оружие при выполнении задач обороны.
