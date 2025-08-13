Россиян начали оповещать через Госуслуги о включении в Реестр воинского учёта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Россиянам стали поступать уведомления о внесении их данных в Реестр воинского учёта — в системе будут отображаться сведения о выданных повестках. Отправления приходят жителям Москвы, Подмосковья и Курской области на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», или в виде push-сообщения от Минобороны.
«Для получения сведений о воинском учёте запросите выписку из Реестра воинского учёта в личном кабинете Реестра повесток», — цитирует текст «Лента.ру».
В реестре указаны ФИО, паспортные данные, приписной военкомат, а также информация о наличии повесток и временных ограничительных мерах. Доступ к сведениям возможен через авторизацию на портале.
В начале месяца МВД РФ предупредило о новых уловках онлайн-аферистов, которые пытались получить доступ к чужим аккаунтам на «Госуслугах». Мошенники обзванивали людей, представлялись сотрудниками военкоматов и предлагали «сверить данные». Нужно это всё, как обычно, для того чтобы получить одноразовый пароль и войти в личный кабинет жертвы.