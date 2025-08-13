Россиян начали оповещать через Госуслуги о включении в Реестр воинского учёта

Россиянам стали поступать уведомления о внесении их данных в Реестр воинского учёта — в системе будут отображаться сведения о выданных повестках. Отправления приходят жителям Москвы, Подмосковья и Курской области на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», или в виде push-сообщения от Минобороны.

«Для получения сведений о воинском учёте запросите выписку из Реестра воинского учёта в личном кабинете Реестра повесток», — цитирует текст «Лента.ру».

В реестре указаны ФИО, паспортные данные, приписной военкомат, а также информация о наличии повесток и временных ограничительных мерах. Доступ к сведениям возможен через авторизацию на портале.