Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 12:51

Россиянам объяснили рассылку о включении в воинский реестр на «Госуслугах»

Картаполов: Уведомления на Госуслугах не грозят мобилизацией или призывом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Уведомления на «Госуслугах» о включении в реестр воинского учёта не означают призыва или мобилизации. Об этом заявил председатель комитета по Госдумы обороне Андрей Картаполов в интервью РБК.

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идёт нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», пояснил парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что автоматические сообщения на «Госуслугах» носят сугубо информационный характер и касаются модернизации системы учёта. По его словам, получение таких уведомлений не создаёт обязательств по прохождению военной службы — это распространяется на всех граждан, включая запасников и лиц, вовсе не состоящих на учёте.

Напомним, сегодня россиянам в личный кабинет «Госуслуг» стали приходить уведомления о том, что сведения о них были включены в реестр воинского учёта — систему, где содержатся данные о вручённых повестках. Подобные извещения получили жители столицы, а также Московской и Курской областей.

