Россиянам объяснили рассылку о включении в воинский реестр на «Госуслугах»

Уведомления на «Госуслугах» о включении в реестр воинского учёта не означают призыва или мобилизации. Об этом заявил председатель комитета по Госдумы обороне Андрей Картаполов в интервью РБК.

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идёт нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — пояснил парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что автоматические сообщения на «Госуслугах» носят сугубо информационный характер и касаются модернизации системы учёта. По его словам, получение таких уведомлений не создаёт обязательств по прохождению военной службы — это распространяется на всех граждан, включая запасников и лиц, вовсе не состоящих на учёте.