13 августа, 13:25

Отважных геров-дагестанцев просят наградить за спасение семьи, тонувшей в машине

SHOT: В Дагестане могут наградить мужчин, спасших из авто семью из семи человек

В Дагестане жители попросили наградить двух мужчин, проявивших героизм при спасении семьи из семи человек, включая маленького ребёнка. К наградам предлагают представить 19-летнего Газимагомеда Багатарова и его дядю Гаджи Гунашова, сообщает Telegram-канал SHOT.

Газимагомед Багатаров (справа) и Гаджи Гунашов (слева) спасли семью в Дагестане. Фото © SHOT

Газимагомед Багатаров (справа) и Гаджи Гунашов (слева) спасли семью в Дагестане. Фото © SHOT

Глава села Корода Магомед Исаев, откуда родом герои, обратился к руководству МЧС Дагестана с ходатайством. По словам чиновника, поступок 19-летнего студента и его родственника заслуживает признания. Кроме того, их пример должен вдохновлять молодое поколение.

Ранее сообщалось, что Багатаров и Гунашов спасли семью из семи человек, чей минивэн унесло течением реки после схода селя и сильных дождей. 19-летний студент и его дядя, рискуя собой, бросились в воду, сумели остановить машину и вытащить всех людей. Среди пассажиров были пожилая женщина, дети и новорождённый ребёнок.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
