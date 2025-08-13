Отважных геров-дагестанцев просят наградить за спасение семьи, тонувшей в машине
SHOT: В Дагестане могут наградить мужчин, спасших из авто семью из семи человек
В Дагестане жители попросили наградить двух мужчин, проявивших героизм при спасении семьи из семи человек, включая маленького ребёнка. К наградам предлагают представить 19-летнего Газимагомеда Багатарова и его дядю Гаджи Гунашова, сообщает Telegram-канал SHOT.
Газимагомед Багатаров (справа) и Гаджи Гунашов (слева) спасли семью в Дагестане. Фото © SHOT
Глава села Корода Магомед Исаев, откуда родом герои, обратился к руководству МЧС Дагестана с ходатайством. По словам чиновника, поступок 19-летнего студента и его родственника заслуживает признания. Кроме того, их пример должен вдохновлять молодое поколение.
Ранее сообщалось, что Багатаров и Гунашов спасли семью из семи человек, чей минивэн унесло течением реки после схода селя и сильных дождей. 19-летний студент и его дядя, рискуя собой, бросились в воду, сумели остановить машину и вытащить всех людей. Среди пассажиров были пожилая женщина, дети и новорождённый ребёнок.
Обложка © SHOT