Трёх мёртвых подростков и девочку в коме нашли в запертой квартире в Череповце

В Череповце произошла трагическая история с участием четверых подростков. Трое несовершеннолетних — 16-летние девушка и юноша, а также 13-летний мальчик — скончались от передозировки наркотическими веществами. 17-летняя девушка была экстренно госпитализирована, и уже вторые сутки находится в коме в вологодской областной больнице.

«Четвёртую девочку в тяжёлом состоянии срочно госпитализировали в областную вологодскую областную больницу, где в настоящее время за жизнь 17-летней девочки вторые сутки борются медики, она находится в коме», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах Вологодской области.

По данным следствия, дверь в квартире была заперта изнутри, что потребовало вызова специалистов МЧС. На месте обнаружены пакетики с подозрительным белым порошком, направленные на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотиков, повлекшем смерть двух и более лиц. Дополнительно рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном обороте наркотических веществ.