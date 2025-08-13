Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 13:31

Военный аналитик объяснил переход ВСУ на «советскую модель» командования

Эксперт Коновалов: США не умеют вести бой, поэтому ВСУ перешли на модель из СССР

Возвращение украинской армии к «советской» модели командования после трёх лет боевых действий свидетельствует о неэффективности как американской, так и британской военных доктрин. Такое мнение выразил военный аналитик Иван Коновалов, глава Центра стратегической конъюнктуры.

«Когда американские СМИ заявляют, что ВСУ перешли на советскую модель командования, то они фактически расписываются в бессилии Соединённых Штатов. Это в целом не удивительно, потому что Штаты никогда в конфликтах классической схемы не участвовали», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт отметил, что армия США ориентирована на борьбу с террористическими группировками в гористой и пустынной местности, а также на применение оружия массового поражения, как это было в случаях с Японией или Югославией.

Коновалов считает, что американскому военному руководству следует критически оценить собственную боеспособность, вместо того чтобы обвинять ВСУ в заимствовании «устаревших методов командования СССР».

«Не хотят умирать за Зеленского»: Бойцы ВСУ стали массово саботировать приказы командиров

Напомним, ранее американские СМИ писали, что ВСУ перешли на модель командования родом из СССР. Причём сами военные считают, что такой подход приводит к высоким потерям и подразумевает выполнение жёстких приказов без возможности манёвра.

Дарья Нарыкова
