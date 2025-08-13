Встреча Путина и Трампа
13 августа, 13:40

Прокуратура потребовала 8 лет колонии и 99 млн рублей штрафа для Ильи Варламова*

Илья Варламов*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / varlamov

Прокуратура запросила восемь лет колонии и штраф в 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова*, ему инкриминируется распространение заведомо ложных сведений о действиях Вооружённых сил РФ и отсутствие маркировки иноагента.

«Варламову* гособвинение запросило 8 лет колонии со штрафом в размере 99 млн рублей», — сообщили в суде.

Следствие просит заочно арестовать Дмитрия Быкова* за фейки об армии
Следствие просит заочно арестовать Дмитрия Быкова* за фейки об армии

Ранее мещанская прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении Ильи Варламова*. По версии обвинения, блогер*, несмотря на два административных взыскания в течение года, систематически публиковал посты в социальных сетях, не маркируя их как материалы иностранного агента. Кроме того, находясь за пределами России, он распространял на видеоплатформе ложную информацию о Вооружённых силах РФ.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюстом России

Александра Мышляева
