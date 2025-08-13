Прокуратура потребовала 8 лет колонии и 99 млн рублей штрафа для Ильи Варламова*

Прокуратура запросила восемь лет колонии и штраф в 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова*, ему инкриминируется распространение заведомо ложных сведений о действиях Вооружённых сил РФ и отсутствие маркировки иноагента.

Ранее мещанская прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении Ильи Варламова*. По версии обвинения, блогер*, несмотря на два административных взыскания в течение года, систематически публиковал посты в социальных сетях, не маркируя их как материалы иностранного агента. Кроме того, находясь за пределами России, он распространял на видеоплатформе ложную информацию о Вооружённых силах РФ.