8 августа, 08:50

Следствие просит заочно арестовать Дмитрия Быкова* за фейки об армии

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении заведомо ложной информации об армии России. Данные об этом размещены в картотеке суда.

В карточке уголовного дела указано, что рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно судебной базе, Быкову* вменяется пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение по политическим и идеологическим мотивам заведомо ложных сведений об использовании Вооружённых сил РФ.

А ранее мещанская прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении Ильи Варламова*. Блогер не прикрепляет пометку иноагента к своим материалам в соцсетях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

