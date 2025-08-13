В ГД оценили идею дарить подарки каждому новорождённому в РФ, Life.ru узнал, в чём сложность
Останина выступила за введение подарков новорождённым на федеральном уровне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko
В идеале практику делать подарки новорождённым за счёт государственного бюджета стоило бы принять на федеральном уровне, а не оставлять на усмотрение властей отдельных регионов. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразила депутат Госдумы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Кроме того, она рассказала о сложностях реализации проекта подобного масштаба.
Если предложение о вводе ГОСТа на подарок новорождённому сопровождает выделение соответствующих средств из федерального бюджета для того, чтобы ввести этот ГОСТ в единый стандарт, то это хорошо. А сегодня возможность вручить подарок новорождённому определяется политической волей региональной власти, честно говоря.
Депутат заметила, что стоимость подарков новорождённым будет существенно разниться в зависимости от региона. Так, Москва может быть в этом вопросе дороже большинства других субъектов РФ, но в условном ХМАО такой подарок будет стоить даже больше, чем в столице.
«Но если уж мы хотим поощрять молодых родителей, и не только молодых, за рождение каждого ребёнка, то, конечно, было бы правильно сделать эту меру федеральной потому, что предложение хорошее. Но пока это предложение, которое ничем не подкреплено: ни финансовыми расчётами, ни соответствующими изменениями в бюджет хотя бы на последующий год. Когда такое предложение будет, тогда можно всерьёз его рассматривать», — отметила депутат ГД.
Напомним, сегодня председатель Комитета ГД по собственности, земельным и имущественным отношениям и член Национального финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов озвучил идею о введении единого для всей страны комплекта послеродового набора для малышей или его эквивалента в денежном выражении. Сейчас соответствующая программа действует в 49 регионах страны, при этом только в 31 субъекте она закреплена на постоянной основе.