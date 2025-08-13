В ГД оценили идею дарить подарки каждому новорождённому в РФ, Life.ru узнал, в чём сложность

В идеале практику делать подарки новорождённым за счёт государственного бюджета стоило бы принять на федеральном уровне, а не оставлять на усмотрение властей отдельных регионов. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразила депутат Госдумы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Кроме того, она рассказала о сложностях реализации проекта подобного масштаба.

Если предложение о вводе ГОСТа на подарок новорождённому сопровождает выделение соответствующих средств из федерального бюджета для того, чтобы ввести этот ГОСТ в единый стандарт, то это хорошо. А сегодня возможность вручить подарок новорождённому определяется политической волей региональной власти, честно говоря. Нина Останина Депутат Государственной думы

Депутат заметила, что стоимость подарков новорождённым будет существенно разниться в зависимости от региона. Так, Москва может быть в этом вопросе дороже большинства других субъектов РФ, но в условном ХМАО такой подарок будет стоить даже больше, чем в столице.

«Но если уж мы хотим поощрять молодых родителей, и не только молодых, за рождение каждого ребёнка, то, конечно, было бы правильно сделать эту меру федеральной потому, что предложение хорошее. Но пока это предложение, которое ничем не подкреплено: ни финансовыми расчётами, ни соответствующими изменениями в бюджет хотя бы на последующий год. Когда такое предложение будет, тогда можно всерьёз его рассматривать», — отметила депутат ГД.