Москвичи с детьми пошли в «Сказку», а оказались в заложниках у «Кракена»
В московском парке развлечений Сказка аттракцион Кракен завис вместе с людьми
Обложка © Парк развлечений «Сказка»
В московском парке «Сказка» 13 августа прямо в воздухе остановился аттракцион «Кракен», на котором в этот момент находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Эвакуировать людей не стали и вместо этого сотрудники лишь попытались заново запустить аппарат.
Аттракцион «Кракен» завис вместе с людьми в Москве. Видео © Telegram / Baza
Оператор одновременно нажимала кнопки запуска и остановки, чтобы возобновить работу аттракциона, но безуспешно. По словам посетителей, застрявших на «Кракене», остановка произошла после первого оборота. Возвращать средства, кстати, тоже не хотели, получить деньги люди смогли лишь после жалобы в администрацию парка.
Ранее Life.ru рассказал о страшном инциденте, который произошёл в Саудовской Аравии. Там в парке развлечений аттракцион под названием «360 градусов» рухнул вместе с людьми. По меньше мере 23 человека получили травмы. Платформа с сиденьями неожиданно переломилась, когда люди находились на самой верхней точке.