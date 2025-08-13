Москвичи с детьми пошли в «Сказку», а оказались в заложниках у «Кракена»

В московском парке «Сказка» 13 августа прямо в воздухе остановился аттракцион «Кракен», на котором в этот момент находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Эвакуировать людей не стали и вместо этого сотрудники лишь попытались заново запустить аппарат.

Аттракцион «Кракен» завис вместе с людьми в Москве. Видео © Telegram / Baza

Оператор одновременно нажимала кнопки запуска и остановки, чтобы возобновить работу аттракциона, но безуспешно. По словам посетителей, застрявших на «Кракене», остановка произошла после первого оборота. Возвращать средства, кстати, тоже не хотели, получить деньги люди смогли лишь после жалобы в администрацию парка.