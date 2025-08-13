Сыр-убийцу срочно отзывают из всех магазинов из-за гибели людей, среди них – «‎Ашан»

Французские службы здравоохранения вместе с производителем сыров Chavegrand приняли экстренное решение — снять с продажи весь ассортимент продукции, выпущенной до 23 июня 2025 года. Два француза, отведавших его, умерли из-за листериоза. Об этом говорится в коммюнике на сайте минсельхоза Франции.

Всего был зафиксирован 21 подтверждённый случай заражения бактериями Listeria monocytogenes (Листерия моноцитогенес), из которых 18 появились с начала июня. К сожалению, два пациента скончались, что вызвало серьёзное беспокойство у властей и специалистов.

Расследование, проведённое Национальным агентством здравоохранения совместно с Институтом Пастера и Генеральным управлением по вопросам продовольствия, выявило вероятную связь между вспышкой заболевания и употреблением мягких сыров, изготовленных из пастеризованного молока компании Chavegrand.

Chavegrand производит сыр для нескольких сетей супермаркетов, включая Leclerc, Carrefour и Auchan (Ашан). Подозрительные продукты продавались не только во Франции, но и экспортировались за рубеж под разными брендами. В связи с этим решено отозвать десятки партий, реализованные до 9 августа, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и защитить потребителей.