Турецкая авиакомпания Ajet запретила использовать пауэрбанки на борту

Турецкий лоукостер AJet ввёл запрет на использование пауэрбанков на борту своих самолётов. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление авиакомпании.

«По рекомендации Генерального управления гражданской авиации Турции (SHGM) запрещено использование во время полёта портативных зарядных устройств (пауэрбанков) с литиевыми батареями мощностью до 100 Вт/ч, электронных сигарет, запасных или внешних аккумуляторов, их можно провозить в ручной клади», — говорится в материале.

Для перевозки аккумуляторов мощностью 100-160 Вт/ч потребуется специальное разрешение перевозчика. Устройства с батареями свыше 160 Вт/ч допускаются только в багажном отделении при соблюдении особых условий транспортировки. Новые правила введены в соответствии с требованиями турецких авиационных властей.