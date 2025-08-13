Депутат Боярский назвал верным решение РКН ограничить звонки в мессенджерах

Решение Роскомнадзора снизить качество звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp является единственно верным шагом в сложившихся обстоятельствах. Об этом в личном блоге заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Решение Роскомнадзора о деградации, то есть существенном снижении качества голосовых вызовов в иностранных мессенджерах полностью поддерживаю. Пользовательская привычка звонить через эти платформы сформировалась в том числе и у меня, но текущее положение дел показывает, что это единственно верный шаг в борьбе как с телефонным мошенничеством, так и в обеспечении антитеррористической безопасности», — написал он.

Боярский отметил, что 27% россиян сталкивались с мошенничеством через эти сервисы, включая его окружение. По его словам, владельцы мессенджеров, игнорирующие российское законодательство, фактически способствуют преступной деятельности. Депутат подчеркнул, что существующие меры защиты, включая систему «Антифрод», остаются недостаточно эффективными без ограничения анонимных звонков через иностранные платформы.