Россияне смогут получать ипотеку с помощью ИИ и без участия банка всего за 20 минут

В России стал доступен новый сервис, позволяющий оформить ипотеку всего за 20 минут. Эта ИТ-технология разработана для застройщиков, агентств недвижимости и риелторов и даёт возможность проводить сделки без участия банков, используя цифровые сервисы и искусственный интеллект.

Сервис предоставляет пользователям возможность самостоятельно выбирать параметры кредита и условия сделки, включая дату, время и место оформления ипотеки, получая заявку в личном кабинете. Банк в процессе напрямую не участвует. Разработчики планируют дальнейшее совершенствование технологии, чтобы партнёры могли подписывать кредитные документы и отправлять сделки на регистрацию в Росреестр.

Сейчас технология доступна в Банке ДОМ.РФ, ведётся активное подключение партнёров. Около 8 тысяч застройщиков и риелторов имеют возможность воспользоваться сервисом в рамках программы «Семейная ипотека». Подключённые пользователи получают доступ к автоматическому формированию кредитной документации, проверке аккредитации недвижимости и распознаванию данных с использованием искусственного интеллекта.