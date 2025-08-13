Встреча Путина и Трампа
13 августа, 15:18

Россияне смогут получать ипотеку с помощью ИИ и без участия банка всего за 20 минут

В России разрабатывают программу одобрения ипотеки за 20 минут без участия банка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В России стал доступен новый сервис, позволяющий оформить ипотеку всего за 20 минут. Эта ИТ-технология разработана для застройщиков, агентств недвижимости и риелторов и даёт возможность проводить сделки без участия банков, используя цифровые сервисы и искусственный интеллект.

Сервис предоставляет пользователям возможность самостоятельно выбирать параметры кредита и условия сделки, включая дату, время и место оформления ипотеки, получая заявку в личном кабинете. Банк в процессе напрямую не участвует. Разработчики планируют дальнейшее совершенствование технологии, чтобы партнёры могли подписывать кредитные документы и отправлять сделки на регистрацию в Росреестр.

Сейчас технология доступна в Банке ДОМ.РФ, ведётся активное подключение партнёров. Около 8 тысяч застройщиков и риелторов имеют возможность воспользоваться сервисом в рамках программы «Семейная ипотека». Подключённые пользователи получают доступ к автоматическому формированию кредитной документации, проверке аккредитации недвижимости и распознаванию данных с использованием искусственного интеллекта.

Со следующей недели изменятся условия получения ипотеки. Как отреагируют цены на недвижимость

Ранее стало известно, что многодетным семьям из дальневосточных регионов выделят дополнительные 540 миллионов рублей для погашения ипотеки. В Правительстве страны отметили высокую эффективность программы. Теперь важно развивать её разных регионах страны. Такие инвестиции позволят оказать поддержку порядка 1200 многодетным семьям, способствуя решению их жилищных проблем.


