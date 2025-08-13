Суровый челябинский суд смог «воскресить» мёртвого

В одном из центров адаптации Челябинской области появился мужчина 1962 года рождения, который, по официальным данным, умер ещё в 2023 году. Об этом сообщили в челябинской прокуратуре.

Вскоре удалось выяснить, что это не призрак и не восставший из могилы мертвец, ведь ситуация возникла из-за ошибки в базе данных, где судебные органы зафиксировали его смерть. Но прокуратура региона не согласилась с таким «виртуальным» жизненным финалом и обжаловала решение о признании россиянина погибшим.

«Информация автобиографического характера, представленная неустановленным мужчиной, совпала со сведениями отдела ЗАГС и объяснениями, полученными от родственников, проживающих на территории города и Калининградской области», — сказано в публикации.

Суд рассмотрел доводы надзорного ведомства и вынес решение, отменяющее прежний вердикт. Таким образом, мужчина юридически «воскрес».