13 августа, 15:26

Суровый челябинский суд смог «воскресить» мёртвого

В Челябинской области суд признал живым юридически мёртвого мужчину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В одном из центров адаптации Челябинской области появился мужчина 1962 года рождения, который, по официальным данным, умер ещё в 2023 году. Об этом сообщили в челябинской прокуратуре.

Вскоре удалось выяснить, что это не призрак и не восставший из могилы мертвец, ведь ситуация возникла из-за ошибки в базе данных, где судебные органы зафиксировали его смерть. Но прокуратура региона не согласилась с таким «виртуальным» жизненным финалом и обжаловала решение о признании россиянина погибшим.

«Информация автобиографического характера, представленная неустановленным мужчиной, совпала со сведениями отдела ЗАГС и объяснениями, полученными от родственников, проживающих на территории города и Калининградской области», — сказано в публикации.

Суд рассмотрел доводы надзорного ведомства и вынес решение, отменяющее прежний вердикт. Таким образом, мужчина юридически «воскрес».

Ранее в Великобритании мужчина вернулся к жизни спустя 45 минут после своей смерти. Его дочь к тому моменту позвонила сестре и сообщила о смерти отца. Семья уже успела принять этот факт, но потом мужчина внезапно ожил.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Интересное
  • Челябинская область
