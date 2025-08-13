Встреча Путина и Трампа
13 августа, 15:49

Гладков: Пятеро бойцов Орлана получили ранения при отражении атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Пятеро бойцов белгородского подразделения «Орлан» получили ранения при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Бойцы подразделения «Орлан» ведут огонь по беспилотнику. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Четыре бойца ранены в районе села Новая Деревня Белгородского района в результате детонации дрона. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Один мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой продолжит лечение в стационаре. Троим раненым оказали необходимую помощь, лечение они будут продолжать амбулаторно», — написал глава региона.

Ещё один боец получил баротравму при детонации беспилотника в Шебекино. После обращения в местную ЦРБ его перевели для дальнейшего лечения в белгородскую больницу №2. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских дронов в Белгородской области. Один из БПЛА атаковал частный жилой сектор. Удар пришёлся по дому, пострадала местная жительница — её госпитализировали с баротравмой.

