Гладков: Пятеро бойцов Орлана получили ранения при отражении атаки БПЛА

Пятеро бойцов белгородского подразделения «Орлан» получили ранения при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Бойцы подразделения «Орлан» ведут огонь по беспилотнику. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Четыре бойца ранены в районе села Новая Деревня Белгородского района в результате детонации дрона. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Один мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой продолжит лечение в стационаре. Троим раненым оказали необходимую помощь, лечение они будут продолжать амбулаторно», — написал глава региона.

Ещё один боец получил баротравму при детонации беспилотника в Шебекино. После обращения в местную ЦРБ его перевели для дальнейшего лечения в белгородскую больницу №2. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.